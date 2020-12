Taas on nädalavahetus. Koroonaviirus ei näita taandumise märke ning piiranguid on rohkem. Et kodus jaguks mõnusat lugemist, valisime teile välja eelmisest nädalast 10 artiklit, mida tasub nädalavahetuselgi ette võtta kui varem selleks aega polnud.

Noor saladuslik daam Tallinnast liigutab ainsa tehinguga üle 800 miljoni euro. Kes ta on?



29aastasele naisele kuulub dokumentide kohaselt üüratu varandus. Tegu võiks justkui olla Eesti rikkaima naisega.

Karin Kaljuläte

Müsteerium: rikas maalikunstnik oli kaks aastat teadmata kadunud. Nüüd leiti ta üles. Kes jagavad tema vara?



Politsei otsis kaks aastat Märt Bormeistrit - kunstnikku, kunstikollektsiooni ja vanavara omanikku, kuni kuulutas ta teadmata kadunuks. Nüüd ilmus mees ootamatult välja.

Karli Saul

Martin Veinmann: 25 aasta järel uuesti isaks saamine on hoidnud mind hästi elusana



Viiekümneselt hakkas ta uuesti nullist lugema endast poole noorema abikaasa ja vastsündinud pojaga. Seitsmekümneselt muheleb ta, et ehk on ta just tänu sellele teatris pikamaajooksjana vastu pidanud. Uude kümnendisse stardib ta Draamateatri staažikaima meesnäitlejana.

Õnnetu armulugu või kupeldamine? Kui Marekit päeval kodus polnud, pakkusid aafriklannad tema korteris seksteenuseid



Kahe aasta eest tabas kodumaist kehamüügiskeenet pommuudis: end Soomest pärit mustade iludustena reklaamivad teenusepakkujad on saadaval siinsamas, Tallinna äärelinnas.

Foto: erakogu

Paljud koroonahaiged ei taastugi. Kuus eestlast räägivad oma loo kuudepikkusest võitlusest: „See imeb su kuivaks, tühjaks. Pead uuesti alustama."



Mitu kuud pärast koroonaviirusega nakatumist ärkab osa haiguse läbipõdenuid endiselt küsimusega „Millal ma ometi terveks saan?". Mitu neist noortest olid enne nakatumist täiesti terved.

Foto: Tiit Koha

Kristiina Ehini ja Silver Sepa talu Treimanis on kui pühamu



Mitu sajandit tagasi asutasid kolm meest Treimani küla. Silver Sepp on neist ühe järeltulija. Lepa-Ansi talu oli üks kolmest talust ja selles on Silver koos vend Meelisega üles kasvanud. Tänavused jõulud on vendade jaoks juba teised ilma emata, aga pühad ei jää kodutalus Treimanis pidamata.

Krõõt Tarkmeel

Anu Saagim: mind on hoitud kuldses puuris, aga järgmisel hetkel olen aelenud vaesuses ja õuduses



Naer ja kuraas on tal alles, ehkki aasta pole olnud just maailma kõige õnnelikum. Kuidas küll? Anu Saagim (58), Õhtulehe TV saatejuht ja väsimatu seltskonnahing, valdab "tõuse ja sära" kunsti. Ning kangema kraadiga elamise tarkusi. "Mulle ei meeldi, kui ajakirjanik kaevab vana saasta välja. Kas siis inimesel pole õigust kasvada ja areneda?" põrutab Anu. "Kui ma tänagi litutaks ringi, tagumik ja tissid paljad, näitaks see minu taset. Elukool on käidud, lähme edasi, nii palju on muud põnevat!"

Triin Maasik

Aastaid üles-alla pendeldava kaaluga kimpus olnud, 103 kg kaalunud Mirjamil õnnestus saada vormi ootamatult lihtsal viisil



Juba aastaid üles-alla pendeldava kaaluga kimpus olnud Mirjam Nõmme (43) avastas sel kevadel endale sobiva füüsilise tegevuse - kõndimise! Keha on kergem ja rõõmsam, lisaks pakub käimine igapäevast vaimuteraapiat.

Foto: Jaanus Lensment

Elus uue lehekülje keeranud Janek Õiglane: risk on end õigustanud



USA-sse harjutama siirdunud kümnevõistleja kiidab uut treenerit, suurt tuge saab ka oma kallimalt. Osalt koroonaviiruse, aga peamiselt USA paberimajanduse tõttu planeeritust kuu aega hiljem ehk oktoobri alguseks kohale jõudnud Vändrast pärit atleet on Georgias Athensis kenasti kohanenud.

Foto: Mai Grepp

10 nippi, kuidas teha täiuslikku panniomletti



Omlett näib olevat üks lihtsamaid toite, mis valmib laias laastus vaid ühest komponendist ehk munast, kuid selle lihtsa toidu valmistamine on põhjustanud sadu kirglikke vaidlusi ja omletimeistrid jaotuvad lausa eri koolkondadesse.