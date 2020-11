Lõpuks on käes nädalavahetus. Koroonaviiruse kohta lisandub uudiseid iga päev, olukord on tõsine ning pole näha veel viiruse taandumist. Nüüd ongi hea veeta aega kodus ja lugeda artikleid, mille jaoks nädala sees polnud aega. Valisime teile välja 10 lugu möödunud nädalast. Saate mõtiskleda koos David Vsevioviga maailmaasjade üle, lugeda lahkunud tippmägironija Tõivo Sarmeti põnevast elust. Saate teada, miks lavakunstikoolist välja arvatud tudeng läks kooli vastu kohtusse ning millise kavala maski on välja töötanud üks Tartu firma. Head lugemist!

Foto: Vallo Kruuser

Kümne aastaga miljardifirmaks, saatjaks sama pikk võitlus ajukasvajaga



„Õpin elus viiendat korda käima," räägib Pipedrive'i üks kaasasutajatest ja selle müügist miljonite võrra rikkamaks saanud Urmas Purde oma uskumatuna tunduvatest läbielamistest, mis on teda firma ülesehitamise jooksul saatnud.

Foto: Argo Ingver

Parim Eestis toodetav mask püüab kinni ka kõige riuklikumad osakesed tänu ühele kavalale kihile



Pärast labori­tulemuste avaldamist sai Tartu firma maskidest ­tõeline hitt-toode. Kel nende maski pole, saab viiruseohtu vähendada tõhusa koduse meetmega.

Foto: Rauno Volmar

David Vseviov: pole mingit vahet, kas rääkida libahundist või süvariigist



Ajaloolane, õppejõud ja armastatud raadiohääl David Vseviov (71) on terve elu kõnelenud rasketest teemadest, kuid osanud seda alati teha eriomase lahketoonilise järelemõtlikkusega. Teravused pole tema eriala, küll aga huumor ja leebes kõneviisis osundused sellele, mis on päriselt tähtis.

FOTO: Marko Mumm

"Minu teada oli ta terve kui purikas!" Lumeleopard Tõivo Sarmet unistas viimse hetkeni uuest matkast



Eelmisel nädalal lahkus tippmägironija Tõivo Sarmet, kes oli tõusnud kahe üle 8000-meetrise mäe tippu ja valiti kaheksa korda Eesti parimaks matkajaks. Legendaarne mägironija, kes ise eelistas end nimetada seiklejaks, oli ligi 30 aastat üks Eesti oma ala tipptegijaid, kes korraldas eestlaste kõige tähelepanuväärsemad ekspeditsioonid kõrgmäestikesse.

EE

Õppejõud arvasid tudengi lavakunstikoolist välja. Ta läks kohtusse ja võitis



Lavakunstikooli tudengite seas on reeglina igal kursusel harvendustööd tehtud. Kahe aasta möödudes saab õppejõududele selgeks, kas sisseastumiskatsetel nähtud talent ka tõeliselt professionaalselt avaneb. Kõigile näitleja töö ei sobi ja on parem, kui see varakult selgeks saab. Eelmisel aastal aga juhtus midagi lavaka enam kui poole sajandi pikkuse ajaloo jooksul enneolematut: välja arvatud tudeng kaebas otsuse kohtusse. Ja võitis seal.

Kristjan Lepp

Kanal 2 omanikeringiga liitunud Jüri Pihel lammutab edasi: peatame skandaalse saate "Hingesoojus" tegemise



Legendaarne telejuht Jüri Pihel astus Kanal 2 omanikeringi ja lubab peatada allakäigu televisioonis. Hasartselt lõi ta kammi turja amatöörlikele saadetele „Suhtevimkad" ja „Appi, tuleb Hensugusta" ja see ei ole kõik! Pihel krutib pinget, öeldes: „Reha käib programmist veel paar korda läbi."

Fotomontaaž

Noor isa võinuks sõprade valetunnistuste tõttu pikaks ajaks vangi minna



Pidu sõpradega lõppes 23aastasele noormehele tapmiskatse süüdistuse ja kuni 15aastase vangistuse ohuga. Aga kohtusaalis sündis üks üllatus teise otsa.

Hele-Mai Alamaa

Helene Vetik karmidest nädalatest kaksikutega ja veel karmimast kriitikast: häbistatakse juuksevärvi, seksuaalsuse, keisrilõike, imetamise või mitteimetamise pärast



"Arvasin, et mulle ei lähe korda, kui keegi ilmselge halvakspanuga küsib, miks ma oma lastele pudelit annan, aga nüüd näen, et teeb ikka haiget," tunnistab disainer Helene Vetik.

Foto: Henrik Pürg

Marika Korolev-Pihelpuu jaoks on „Õnne 13" kui perekonnaalbum. "Selle asemel, et võõraid lapsi seriaali mängima laenata, võtsin enda omad!"



Etenduste jätkumine teatrites on kahtluse all. Ent üks on ka iga taudiga vankumatult kindel - igal laupäeval jätkub ekraanidel seriaal „Õnne 13". Eelmisel laupäeval tegi telesaaga 802. peatükk ajalugu. Seal mängis näitleja Marika Korolev-Pihelpuu (50) koos oma kõigi kolme lapsega!

Jaanus Lensment

ARHIIVIST: Mailis Reps abielulahutusest: algul olin šokis ja nutsin, nüüd olen solvunud



Mailis Reps on nagu perepea von Trappi naisversioon filmis „Helisev muusika". Von Trapil oli seitse last, keda ta üksinda kasvatas, Mailisel on neid kuus. Ja tema kasvatab neid samuti üksi. Mitte vilega trepist alla rivistusele kutsudes, vaid emaliku hellusega - kogu pundiga õhtuti lauamänge mängides ja kolme väiksemaga koos laias abieluvoodis magades.

2019. aasta veebruaris LPs ilmunud intervjuus räägib Mailis Reps avameelselt lahutusest ja laste üksinda kasvatamisest.