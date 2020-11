Sel nädalal oleme näinud murettekitavaid koroonaviiruse numbreid, valitsuses toimuv on toonud uudiseid iga päev. On ärevad ajad. Siiski on nädalavahetusel võimalus astuda kiirest igapäevarütmist kõrvale, olla rahulikult kodus ja lugeda pikemaid artikleid, mis nädala sees jäid märkamata või polnud nende jaoks aega. Oleme valinud teile 10 lugu.

Foto: ERR

"Ta tahtis alati, et teistel oleks hea..." Parandamatu haigusega võidelnud Kaileen Mägi leidis tuge jumalast



Kaileen kiirgas valgust ka siis, kui endal oli taevas tormine, ütles lahkunu hingeisa. Lugedes Helena Kaileen Mäe kaasteeliste leinasõnu ja kuulates tema sõprade-tuttavate meenutusi, näib, et 45-aastaselt rängale haigusele alla vanduma pidanud naine oligi imetabane õis, mille looja otsustas ühel hetkel taevasesse residentsi korjata.

Foto: Rauno Volmar

PEREETTEVÕTTED | Edukas ja suur Tammode pere allkirjastas haruldase harta



Eestis lõikas pereäride arengu nagu noaga läbi nõukogude aeg, ent nüüd on hakanud tekkima esimesed dünastiad. Üks neist on Tammode pereäri, kus langetab peagi otsuseid kolmas põlvkond. Tegemist on esimese looga pereettevõtteid kajastavast sarjast.

Foto: Tiit Blaat

Marian Võsumets: keegi ei sünni tungiga oma välimust muuta



Ajakirjanik Marian Võsumets (29) sai valmis oma esimese dokumentaalfilmi, mis esilinastus PÖFF-il. Film räägib toitumishäiretest, ületreeningust ja dieedikultusest ehk teisisõnu 21. sajandi trendihaigusest olla oma tervise hinnaga saledam ja atraktiivsem.

Aivar Kullamaa

Tõnu Kilgas võitleb elu pärast: kopsuvähk ajas siirded ajju



Praegu on väga hästi, aga tuleb olla ka realist - see oli mulle päris raske pauk, et kasvaja edasi läks," ütleb Tõnu Kilgas. Armastatud näitleja ja laulja taastub hiljutisest ajuoperatsioonist.

SVEN ARBET

Psühholoog Tõnu Ots prognoosib: koroonalaine lõpeb märtsis-aprillis, kuid mitte haigusest jagu saamisega



Igasugune psühholoogia taandub lõpuks ühele - räägi teise inimesega! Nõnda ärgitab psühholoog Tõnu Ots. Inimestevahelist suhtlemist on tema sõnul katastroofilistelt vähemaks jäänud.

Illustratsioon: Merike Malva

Häkkeri õnnetu argipäev: pereisa püüdis varastatud andmete abil ilusat elu elada, kuid jäi haledalt vahele



Elamine teiste inimeste krediitkaarte ja pangakaarte kasutades tundub ahvatlev, aga reaalsus võib olla hoopis vastupidine.

Zane Bitere/LETA

"Tapjad ei andnud ühtegi juhuslikku lööki". Miks ikkagi langes jõukas läti advokaat jõhkra mõrva ohvriks?



Vähem kui kaks kuud tagasi tapeti Lätis ettevõtja ja advokaat Pāvels Rebenoks (40). Riias Pokrova kalmistul on tema haual praeguseni sületäite kaupa roose ja teisi hinnalisi lilli, kalmul põlevad küünlad. Läti politsei ei soovi öelda, kui kaugele nad mõrva uurimisega on jõudnud. Jätkuvalt on ebaselge ka motiiv - oli tegu röövi, tellimusmõrva või millegi muuga?

Illustratsioon: Toom Tragel

Kolme Eesti ema lood: bioloogiline kell tiksus, aga printsi valgel hobusel ei tulnud. Otsustasin valida oma lapse isaks spermadoonori



"Pere loomisele hakkasin mõtlema juba 20ndate lõpus. Kuigi suhteid oli mul olnud küll, ei näinud ma üheski partneris oma tulevast abikaasat ega laste isa," jutustab Katrin (42).

Jõudnud kolmekümnendate teise poolde, tekkis naisel tunne, et aeg luua pere on küps. Ülikool ammu läbi, hea karjäär ja sissetulek lubasid unistada turvalisest pereelust. Mida aga polnud, oli sobiv isakandidaat. See pole enam lahendamatu probleem.

Foto: Antonio Guzmán Capel / Facebook

„Ahvinäoga Jeesus" sai uue konkurendi. Hispaanias „restaureeriti" jälle üks kunstiteos



Kunstiväärtuste poolest rikkast Hispaaniast on viimase kümne aasta jooksul tulnud riburada tragikoomilisi uudiseid kodanikest, kes üritavad pühapilte ja skulptuure enda parema äranägemise järgi korrastada. Kõige tuntum on 2012. aastal Borja linnakeses toimunud vahejuhtum, kus 81-aastane usklik naine värvis omaalgatuslikult üle 19. sajandi fresko.

Foto: UNIVERSAL/PRESSIFOTO

Kes on koos nubluga loo välja andnud artist Mikael Gabriel?



Eelmisel nädalal potsatas maapinnale tantsuräpilugu „Universum", mida esitab nublu koos Soome esimese ešeloni staari Mikael Gabrieliga. Kunstnik Marta Vaariku režissööritööna ilmus loole YouTube'i värvikirev ja vilkuv video, mida võiks pidada ka seni kõige uhkema välimusega Eesti ulmefilmiks. Aga nublu ja Soome täht Mikael Gabriel? Mis asju neil nüüd ajada on? On see nublu hoolikalt kalkuleeritud samm maailmavallutuse poole, millest üksjagu sosistatud on? Lihtsalt tore kultuurisilla projekt?