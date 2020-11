Ühel hommikul pistis Joonas pea telgist välja ja nägi häguselt enda ees seismas kaht meest.

„Tere, me oleme Rakverest. Me vajame su abi,” ütles üks neist viisakalt. Joonasele pakuti lihtsat võimalust raha teenida. Raha kulub alati ära. Kaks tundmatut palusid kodutul istuda tumedasse BMW maasturisse ja sõidutasid ta Sikupilli kaubanduskeskusse.

Seal tegi Joonas endale pangakonto ja mobiil-ID, nagu kästi. Seejärel joodeti ta täis ja visati sadamas uuesti maha. Paberid mobiil-ID ja pangakonto paroolidega jäid autosse. Neist meestest ei kuulnud ta enam kunagi, „kiiret raha” ka ei saanud.

Seda seika ta vaevalt mäletas. Veel vähem teadis Joonas, et tema nimele võeti 10 000 eurot laenu ja pärast seda äsja avatud pangakonto tühjendati. Alles siis, kui politsei uksele, õigemini telgile koputas, sai Joonas teada, et on suurvõlglane.