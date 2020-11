Uudised 8 lugu eelmiste aastate mõjukatest, mida tasub uuesti lugeda Juba täna keskööl saab selgeks, kes on Ekspress Meedia ajakirjanike hinnangul 2020. aasta Eesti mõjukamad inimesed ja lugeda nende elu, saavutuste ja plaanide kohta. Ka varasematel aastatel oleme kirjutanud meeleolukaid ja huvitavaid lugusid edetabelisse jõudnud inimestest. Valisime teile välja neist 8. Merili Nikkolo Ekspress Meedia tasulise sisu juht Jaga

2015. aasta

Ilmar Saabas

Mihhail Kõlvart. Korraga kolmes kriitilises tsoonis



Kui ütlesime Mihhail Kõlvartile, et ta on Eesti mõjukamate isikute edetabelis kolmandal kohal, küsis ta pärast lühikest pausi, kas see on nali. „Me kõik oleme harjunud sellega, et on kolm kriitilist tsooni, mida harilikult just negatiivses formaadis kajastatakse: need on vene poliitikud, Keskerakond ja Tallinna linnavalitsus. Seega sümboliseerin ma ju kõige kurjemat," lausub Kõlvart irooniliselt.

3. koht

2016. aasta

Priit Simson

Kaido Höövelson: mõtlen poja sünnile, koduigatsusele ja meediaärile. Vabavõitlus on hobi



Kaido Höövelson alias Baruto kummutab arusaama, nagu pühenduks ta pärast sumokarjääri peamiselt vabavõitlusele. Kaido on selle jutu rääkimise ajal kodust kaugel. Lääne-Virumaa sünni- ja vanematekodust tuhandete, Jaapani Tokyo-kodust sadade kilomeetrite kaugusel. Ta valmistub treeningulaagris MMA-karjääri kolmandaks matšiks, mis toimub 29. detsembril Saitamas ja kus vastaseks on kohalik tegija Tsuyoshi Kosaka. Kõlab ju nagu päris tõsine tippspordivärk, eks ole? Aga tegelikult muutus 2013. aasta 11. septembril, päeval, kui Kaido teatas hiilgava sumokarjääri lõpust, kõik.

29. koht

2017. aasta

Stinne Loo

Kaja Kallas: vahel mõtlen hirmuga, kuidas nii töö kui ka lapsega hakkama saada



Poliitika ei ole minu jaoks elu ja surma küsimus. Mul on amet olemas ja tulen toime ka mujal, ütleb mõjukate edetabelis 15. kohal olev eurosaadik Kaja Kallas. Eesti Päevalehe mõjukate edetabelis paigutus Kaja (40) isa Siimust märksa kõrgemale. Poliitikaväljaande Politico edetabelis saavutas Kaja mõjukamate eurosaadikute seas 30. koha, mida ei anta niisama Brüsselis istumise eest. Talle ei meeldi eksponeerida oma eraelu, küll aga räägib ta meelsasti ideedest, mis teda puudutavad ja vaimustavad.

15. koht

2017. aasta

Tiit Blaat

Märt Avandi. Mees, kelle peale võib alati kindel olla



Võib eksimist kartmata oletada, et Avandi on viimastel aastatel enim Eesti inimeste silma all olnud näitleja. See on Eestis suur asi. Eesti rahvas on väga näitlejausku, oma lavastaare armastatakse palavalt. Nad on peale oma meelelahutajarolli ka arvamusliidrid ja eeskujud, isegi kui nad ei ole seda millegagi ära teeninud. Kui mõni väljaanne paneb esikaanele näitleja, siis see müüb. 2017. aastal müüb Märt Avandi.

24. koht

2018. aasta

Hele-Mai Alamaa

Ott Tänak - rallimees, kes armus oma naisesse sekundi murdosa jooksul



Tänakute tutvus algas ei mujal kui rallil, kuhu Janika sõbrannaga kaasa läks. Tähelepanuväärne tõik on ka see, et kohtudes polnud Janikal vähimatki aimu, kes Ott Tänak õigupoolest on. Seega päeva edenedes pidi ta leidma vaikse nurgakese, kus värske tuttava kohta telefonist salamahti infot otsida. „Otile meeldib öelda, et temale oli see armastus esimesest pilgust, aga mina olevat ikka algul pipardanud. No päris nii ei olnud," teeb Janika asjad selgeks.

5. koht

2018. aasta

Tiit Blaat

Erkki Raasuke: juht on see, kes ronib vajaduse korral kõige sügavamale ja teeb oma käed kõige mustemaks



Erkki Raasukesel on olnud 2018. aasta tähelepanuväärne. Tema juhitav pank sai uued omanikud ja seriaalis „Pank" rajab tegelane, kelle prototüüp ta on, Baltimaade kõige kõvemat ettevõtet. Ent positiivse taustal nõuab pidevat tähelepanu kiuslik ahistaja, kelle eesmärkidest on raske aru saada.

43. koht

2019. aasta

Kuidas Eesti riigist sai isa ja poja mängukann

Maailmapoliitika põhjaliku muutumise laineharjal Eesti valitsusse saanuna on Mart ja Martin Helme noorest Eesti riigist üle käinud nagu keeristorm. Jämehäälestajatest paremradikaalid, kelle nii mõnedki Euroopa velled-sõsarad Kremliga hästi läbi ja sealt koguni raha saavad, pole kribu-krabu peale aega raisanud. Nad pööravad riiki järjekindlalt, samm-sammult - osalt tagasi Ida-Euroopasse, osalt ammusse aega, kus naised veel ilusti mehe sõna kuulasid

2. ja 4. koht

2019. aasta

Erakogu

Eestlased ulatavad abivajajatele käe. Pisikese Annabeli fenomen



2019. aasta juuni alguses jõudis Tartu ülikooli (TÜ) kliinikumi lastefondi kaudu eestlasteni abipalve pisikese tüdruku, kolmekuuse Annabeli elu päästmiseks. Seekordne abipalve ei olnud päris tavaline, sest kokku oli vaja saada rekordilised ligi kaks miljonit eurot. Ei pea ju ükski laps surema põhjusel, et teda päästev ravim on liiga kallis. Annetajate abiga õnnestus maailma kalleima ravimi soetamiseks raha kokku saada vähem kui kuuga.

15. koht