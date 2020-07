Kuigi Must loodab, et konflikt laheneb sõbralikult, peab ta tõdema, et halli ala ei ole – Hõbemägi loobub raadiosaatest või nõukogukohast. Teise variandiga on Must ka juba arvestanud. „Igaks juhuks vaatasime, kellega ta [Hõbemägi – toim] asendada,” ütleb Must.

Ta on seda meelt, et ei peaks uut konkurssi välja kuulutama, sest nõukokku kandideerinutest jäi 18 professionaali veel kasutamata. „Nad jäid valimata, sest meil on ju mitu käsulauda. Peab olema keegi, kes oskab raha lugeda jne,” viitab Must märtsis ERR-ist tulnud soovitustele, milliseid eksperte nad nõukogu liikmeteks sooviksid.

Ent peale üldiste soovituste kutsus ERR konkursile osalema ka kolm kandidaati, keda nad soovitasid samuti kultuurikomisjonile. Vähemalt nii väidab Eesti tuntud ajakirjanik, kes oma nimega esineda ei soovi. Talle tuli umbes kuu aega tagasi kultuurikomisjonist pakkumise vajaduse korral Hõbemägi ERR-i nõukogus välja vahetada. „Pakkumine tehti ja keeldusin,” ütleb ta.