Mare Tupits on koos abikaasaga üles kasvatanud kolm tütart ja löönud kaasa kolme lapselapse sirgumisel, kes on jällegi kõik poisid. Ta on 20 aastat töötanud lastehaiglas ja 23 aastat Tallinna tervishoiu kõrgkooli õenduse õppetoolis õppejõud-lektorina. Tupitsa töö nii õe kui ka õppejõuna on olnud alati seotud lastega, seega on sümboolne, et rahvusvahelisel õdede päeval, mis langes tänavu emadepäevale, sai aasta ema tiitli just tema.