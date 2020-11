Riigiprokuratuuris mul ei ole kuritegevusest ehk nii head ja detailset pilti, kui oli ringkonnaprokuratuuris töötades. Aga kuulen kolleegidelt ja näen politsei statistikast, et vägivallakuritegude hulk on suurenenud, tapmisi on rohkem ja perevägivallast räägitakse rohkem. Kuulen ka seda, et narkootikume müüakse vähem. Näen, et muudatusi on vähe nt liiklusturvalisust puudutavas – endiselt on palju joobes juhte ja toimub raskeid liiklusõnnetusi.

Aga meie töös on koroona palju muutnud. See viis meidki kaugtööle, kuid tõi kaasa selle, et kiirendatud korras tehti mõned meie tööd hõlbustavad seadusemuudatused: erinevad kaugülekuulamise variandid, istungite toimumine videoülekannete teel.

Millest on tingitud vägivallakuritegude kasv?

Me ei ole seda veel analüüsinud. Usun, et seda analüüsivad politsei analüütikud. Aga mu enda tunne on, et kuna koroonakriis kasvatas väidetavalt kodudes alkoholi tarvitamist, võib probleemi alge olla ka selles.