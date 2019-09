Abdul Turay: minu töökoht oli mõttetu ja mu tööandja tarbetu

21. juunil koondati endine Tallinna linnavolikogu liige, vahepeal ka Eesti ajakirjanduses aktiivselt kolumne kirjutanud Abdul Turay Tallinna arengu- ja koolituskeskusest (TAKK). Turay ei salga, et sai oma ametikoha poliitilistel põhjustel. Poliitika on ka põhjus, miks ta oma sõnutsi ametist suvel koondati: nimelt suhtus Turay kriitiliselt pärast riigikogu valimisi loodud uude võimuliitu. Ent kõige rohkem kriitikanooli heidab Turay oma kunagisele tööandjale.

TAKK korraldab kõrgete väliskülaliste ja välisdelegatsioonide külaskäike Tallinnasse, pealinna esindajate visiite välismaale ja konverentse. Asutuse kodulehel on kirjas, et tegemist on think tank’i tüüpi sihtasutusega, mille eesmärk on toetada Tallinna valitsemist linnakodanike huvides ideede, kontseptide ja lahendusvariantide pakkumisega, kaasates erinevate alade asjatundjaid, korraldades asjaomaseid koolitusi, konverentse ja ümarlaudu ja edendades Tallinna rahvusvahelist kuvandit. Turay sõnutsi on linnal olemas asutused, mis juba teevad sedasama, ja nende tegevus kattub TAKK-i omaga. Näiteks on pealinnal ametkond, mis tegeleb välisdelegatsioonidega, on ka konverentse korraldavad ametkonnad ning avalike suhete osakond ja turismiosakond.

„Pole absoluutselt mingit vajadust veel ühe asutuse järele, mis seda tööd teeks. Mitte mingit!” teatas Turay. „TAKK on maksumaksja raha raiskamine,” lisas ta.