„Klaverid kiirustamist ei salli,” tõdeb Ain. „Kui keegi taob takka, et on vaja ruttu valmis saada, siis sellest ei tule head nahka.”

Enamjaolt tuuakse Rosenstokkide juurde taastada vanu klavereid. Eelmisel aastal tõi üks klient klaveri, mis oli seisnud 40 aastat kuuri all. Kuna korpus ja seesmised detailid olid niiskusest ja puiduüraskitest kõvasti kahjustada saanud, oli pilli väga keeruline taastada. Aga kuna kliendile oli klaver tähtis, tegi Ain selle korda. Talle satub palju selliseid pille, mis on seisnud talumajades juba 1920-ndatest. „Vahel on põlvkonnad, kes pilli ei mängi, ja siis tulevad uued peale ja vaatavad: oi näe, vanavanemate pill, teeme korda,” räägib Ain.

40 aastat kehvades tingimustes seisnud klaveri renoveerimine võtab aega kaks-kolm kuud, kui sellega iga päev tööd teha. Aga töökojas on korraga käsil viis klaverit. Need on enamjaolt toonud kliendid: muusikakoolid, kultuuriasutused, kontserdisaalid, äsja muusikakooli läinud laste vanemad. Nemad on ka peamised Rosenstokkide renoveeritud klaverite ostjad.