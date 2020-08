Eilses Eesti Päevalehes sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse välja käidud plaanile panna meelelahutus- ja toitlustus- ning kultuuriasutused koroonavastase võitluse nimel oma klientide andmeid koguma seisavad asjaosalised juba jõuliselt vastu. „Külalislahkuse sektori poolt vaadatuna on see väga halb mõte, mis tekitab juurde küsimusi, mitte ei paku lahendusi. Panna mingeid sektoreid raporteerima isikustatud külastusi on absurdne ja tekitab taas ebavõrdse kohtlemise, turvalisusprobleemist rääkimata,” ei hoidnud Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi oma emotsioone tagasi.