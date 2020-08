„Mul on tööle kõndides tekkinud hirm. Eriti kui keegi mu selja taga kõnnib,” sõnas üks paljudest ohvritest politseile. „Ma elan iga päev reaalse hirmu all. Ühel päeval võib see inimene seista reaalselt mu ukse taga,” kurtis teine. „Tunnen tõsist hirmu, et nüüd vanaduspõlves hakatakse kogu minu elu hävitama,” tõdes kolmas. „Nad on saatnud kirju isegi mu 13-aastasele tütrele!” lausus neljas.

Kujutage ette, et ühel päeval saadab teile kirja võõras inimene, kes nõuab raha ja ähvardab mitte maksmise korral teie elu hävitada. Ilmselt arvaks enamik, et see on bluff.

Ent varsti hakkavad kirju saama teie ema-isa, lapsed, tööandja, sõbrad. Kõigile kuulutatakse, et te olete pätt, varas, kaabakas. Ajapikku muutuvad kirjad agressiivsemaks ja rõvedamaks. Peagi ähvardab kirjasaatja teie lähedasi, kinnitades, et tal on tulirelv. Ilmselt tuleb esimesena pähe mõte otsida abi politseist. Kuid politsei teatab, et vahetut ohtu ju elule pole, ega alusta menetlust.

Endise noorpoliitiku ja reklaamiärimehe Siim Kaevatsi ähvardustelaviini alla jäid paljud süütud inimesed, ent ka prokuratuur.