Aivar Rehe viimases intervjuus: „Kerge ei ole ju”

„Teil on kindlasti olnud raske aeg praegu?” küsis ajakirjanik märtsis kohtusaali ukse taga olnud Aivar Rehelt viimases intervjuus, mis ta meediale andis. „Kerge ei ole ju,” vastas Rehe.

Kogu eelmise aasta oli Rehe meedia tule all. Kõigil oli küsimusi tema juhitud Danske pangas toimunud rahapesuskandaali kohta. Ent küsijaile oli nende vastuste tagaajamine kui Sisyphose töö. Muidu kõigile avatud Rehe muutus kinniseks, ajakirjanike tuhandetele kõnedele ja kirjadele ta ei vastanud.

Aivar Rehet on kirjeldatud kui meest, kes tuli rõõmsalt ajakirjanikule panga välisuksele vastu, kui oli vaja intervjuud anda. Viimastel aastatel oli ta aga muutunud. See paistis välja ka tema viimases intervjuus. Ta oli närviline, näost ära. Aastaid temaga kokku puutunud ajakirjanikud ütlesid, et Rehe polnud üldse enam enda moodi.

Eelmisel aastal Rehele antud pressivaenlase nimetus oli vastand kõigele, mida ta oli olnud enne Danske panga rahapesuskandaali.