Aktsiisi langetus suurendas kange alkoholi müüki

Olgu siis põhjuseks pikad soojad suveõhtud ja puhkuseaeg või lihtsalt odavam hind, kuid kindel on, et alkoholi ostu suurenemist on juba märgata. „Uus aktsiisimäär on kehtinud kaks nädalat, mistõttu suurematest muutustest on veel vara rääkida, kuid juba näeme kange alkoholi müügi kasvu ligi 20% võrra,” ütles Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido. „Lahja alkoholi müüki mõjutab suurel määral ilm ning kuigi mahud on enam-vähem samad, tuleb võrdluses arvestada eelmise aasta kuuma suve,” lisas ta.