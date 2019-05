Jüri Aarma sõbrad ja lähedased meenutavad teda kui üdini positiivset ja elurõõmsat Isiksust – ning just nii, et isiksus on suure algustähega. Ta oli mees nagu orkester: näitleja, ajakirjanik, saatejuht, õhtujuht, mälumängur. „Ta oli andekas inimene ja andekus on nagu naaskel. Seda kotti ei peida,” kirjeldab Aarmat tema kursusekaaslane Jaan Rõõmussaar lavakunstikooli VI (1970–1974) lennust.