Seni on psühhiaatrid ainukesed eriarstid, kelle juurde minemiseks peab alla 18-aastastel olema alati vanema kirjalik nõusolek. See nõue kehtib aastast 1997, kui riigikogu võttis vastu psühhiaatrilise abi seaduse. Toonane mõttemaailm oligi teistsugune, ent tänapäeval käsitletakse last kui iseseisvat indiviidi, kellel peab muu hulgas olema võimalik abi otsida.

Erinevalt võlaõigusseadusest, mis reguleerib teiste tervishoiuteenuste osutamist, ei võimalda psühhiaatrilise abi seadus arstil hinnata alaealise kaalutlusvõimet ega otsustada, kas noor on piisavalt vastutustundeline, et anda ise raviks nõusolek.

Olukorda on kritiseerinud õiguskantsler Ülle Madise ja vastav seadusemuudatus on läbinud riigikogus esimese lugemise. Nüüd on eelnõu aga toppama jäänud. Põhjus - EKRE kardab, et kui noored saavad vanemateta psühhiaatri juurde minna, hakkavad endas veel ebakindlad noored arvukalt soovahetusoperatsioone tegema.