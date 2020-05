2016. aasta septembrini juhiti Eesti kuritegelikku maailma üsna kindla käega, kuid pärast allilma liidriks ja ühiskassa juhiks tituleeritud Nikolai „Kolja” Tarankovi tapmist 2016. aasta septembris on see maailm üpris kaootiline ja närviline.Umbes aasta jooksul sai selgeks, et Eestis tegutsevad kuritegelikud ühendused ei suuda valida ühtset liidrit, keda kõik aktsepteeriksid, ja seda pole nad suutnud siiani.