28. märtsi varahommik. Kell on 6.30. Sihtasutuse Alutaguse Hoolekeskus juhatuse liige Kristiina Ets saab kõne, et ühel Ida-Viru Keskhaiglasse viidud hoolekeskuse kliendil on diagnoositud koroonaviirus.

Esmaseid emotsioone – tihutu ehmatus, hirm, uskumatuse tunne – ei unusta Ets kunagi. Aga sel hetkel pole emotsioonideks aega, need tuleb alla suruda ning kiiresti tegutsema hakata, sest muidu väljuks kõik kontrolli alt.

Ets istub autosse ning kihutab tööle, kutsub kokku välkkoosoleku ning informeerib kõiki töötajaid: meile tuli positiivne diagnoos.

Koroonapandeemia ajal suri Alutaguse hoolekeskuses kokku kümme inimest. Ets tunneb, et neid jäeti hädas ja mures üksi.