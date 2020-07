Kaitseväe juhataja Martin Herem ja kaitseinvesteeringute keskuse juht Kusti Salm avasid eile esimese USA-st saabunud kasti, milles olid uued kaitseväe automaadid R20 Rahe.

Herem märkis, et automaadid on ühed olulisemad sõjavägede sümbolid. Viimati hankis Eesti endale uusi automaate 27 aastat tagasi, kui Iisraelist osteti Galilid, mida tollal küll kogu kaitseväe sõjaaja koosseisule ei jätkunud. Nüüd hakkavad järjest Ameerikast saabuma R20 saadetised ning lõpuks varustatakse kuni 19 000 relvaga kogu kaitseväe ja kaitseliidu sõjaaja koosseis. Kuna on kavas suurendada kaitseväe sõjaaja koosseisu, ostetakse vastavalt juurde ka relvasid. Vanad Galilid ja AK4-d ladustatakse.