„Estonia – leid, mis muudab kõike”, lubas Henrik Evertssoni eile avaldatud dokumentaalsari juba pealkirjas. Lubatud leid osutus tõesti sensatsiooniliseks, kuid kui palju see muudab, on iseasi. 26 aastat pärast laeva hukku on ilmselt võimatu tuvastada, millega see kokku põrkas, ja matemaatilised analüüsid, mis võivad valgust heita avausest laeva tulvanud veehulga mõjule, ei veena vandenõuteoreetikuid. Seega kardetavasti ei muuda Evertssoni dokumentaalsari midagi: Estonia hukk jääb laevaõnnetuseks, mille kohta jäävad rahvasuhu ringlema eri teooriad.