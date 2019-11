Maaeluminister Mart Järvik on juba nädalaid mitme skandaali keskmes. Valitsus reageerib skandaalidele nii aeglaselt, et Järvik jõudis vahepeal pensioniikka. Sel aastal on vanaduspensioniiga 63 aastat ja üheksa kuud, Järvik sai nii vanaks eelmise nädala neljapäeval. Kui Jüri Ratas jõuab sel nädalal nii kaugele, et viib Järviku lahtilaskmispaberid president Kersti Kaljulaidile, ei jää Järvik külma kätte, vaid saab sammud seada sotsiaalkindlustusametisse, et omale pension vormistada.