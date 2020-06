Mart Helme teatas laupäeval EKRE volikogul, et tema juhina ei jätka ja soovib selles ametis edaspidi näha Martin Helmet. Poliitikavaatlejatele ei tulnud otsus üllatusena.

Eesti Päevalehte konsulteerinud allikad osutavad, et Mart Helmele hakati juhirollist taandumiseks sobivat varianti otsima juba kuid tagasi. Sel oli kolm põhjust. Esiteks: vajadus valmistuda järgmisteks, 2,5 aasta pärast toimuvateks riigikogu valimisteks. Mart Helme asemele on vaja nooremat käilakuju. Juuni keskel Eesti Päevalehele antud intervjuus kinnitas Mart Helme, et ta tervis on korras ja keha nii heas vormis, et võib põlvkond noorematele silmad ette anda. „Selles mõttes on lootused minu kuhtumisele liialdatud!” ütles ta ajakirjanik Raimo Poomile. Ent lähedal seisvad inimesed on rääkinud, et Mart Helme on väljendanud väsimust ja tüdimust, sest mõlemad tema ametid – minister ja erakonna esimees – on kahtlemata töömahukad.

On teinegi põhjus: vastuoluline, suure suuga ja emotsionaalne Mart Helme ei sobi peaministriks.