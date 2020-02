ANALÜÜS | Millal sureb Keskerakonna viimane eestlasest valija?

Keskerakonna toetus kasvab, mida vanemaks muutuvad valijad. Kui noorte eestlaste (25-49 aastat) on Keskerakonna toetus võrreldav Isamaa või Sotsiaaldemokraatide toetusega ja jääb alla isegi Eesti 200 toetusele, siis 75+ vanuses eestlaste seas on Keskerakond kõige populaarsem partei.

On kaks selgitust selle kohta, miks toetavad Keskerakonda eakamad, aga mitte noored eestlased. Esimese selgituse kohaselt on põhjus poliitiline, sest Keskerakond räägib kogu aeg pensionitõusust, Keskerakond ka suutis väikese, seitsme-eurose erakorralise tõusu sisse viia ning pensionäride seas on Keskerakond seetõttu populaarne. Selle selgituse korral pole midagi hullu, kui Keskerakonna eakaid valijaid palju sureb, sest uusi pensionäre tuleb kogu aeg peale ja need leiavad omale Keskerakonna.