Kui keegi Parempoolsete tuleku taustal valitsuses ülbelt ütleb, et põlv ei värise, siis see pole usutav. Teeme matemaatikat. Koalitsioonil on 56 saadikut, sh Isamaast 12. Kui varem on avalikku rahulolematust välja näidanud Viktoria Ladõnskaja, siis nüüd on kaks inimest Parempoolsetega ühinenud Siim Kiisleri ja Mihhail Lotmani näol juures. Valitsuse usaldushääletused kõiguvad seega juba piiri peal.

Kuid Isamaa fraktsioonis on veelgi rahulolematuid, kes seni pole küll veel Parempoolsetega liitunud, ent seda kaaluvad. Näiteks Andres Metsoja. Pigem võiks nende poolelt leida ka Üllar Saaremäe. See teeb kokku juba viis häält. Niisiis on Isamaas tekkinud lahkhelid selge ohusignaal tervele koalitsioonile.