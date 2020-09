Poolteist aastat Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliitu ning selle uperpalle on olnud kõigest eelmäng. Nüüd on valitsuserakondadel ja nende juhtidel vaja kõik panused mängu panna, sest juba aasta pärast toimuvad kohalikud valimised, kus ei saa koalitsioonileppesse jõudnud olulisemaid valimislubadusi täitmata jättes rahva ette astuda.

Ehkki majanduse ja riigieelarve olukord on kehvake, on Keskerakonnal vaja läbi suruda pensionitõus, mis ei ajaks valijaid pahaseks. Isamaal on vaja murda teise pensionisambasse kogutud pensionifondide rahaladudesse. Ja EKRE tahab kohalikeks valimisteks rahvahääletust perekonna defineerimise üle. Kõik need küsimused jõuavad lähikuudel ühel või teisel viisil riigikokku. Ja kõik need küsimused võivad kujutada varjatud veealuse osaga jäämäge, millele otsasõit võib poliitikajõujooni ootamatutest kohtadest kärisema panna.