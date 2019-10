Anonüümsed infosõdalased võitlevad Brüsselis Vene väärinfoga

Päevatöö: otsida ja lugeda Vene meediast lähtuvaid valeuudiseid ning kirjutada neile tõese infoga „vastulööke”. Tegu on Euroopa Liidu idasuunalise strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma ehk StratComiga.

Brüsselis tegutsevas rühmas töötab praegu 16 inimest, nende seas üks eestlane. Muide – huvitav on see, et keegi neist ei tohi rääkida meedias oma nime alt. Eesti Päevalehele intervjuu andnud töötaja selgitas, et põhjuseid on kaks: esiteks nende endi turvalisus ja teiseks see, et StratCom tahab hoida ühtset häält, nii et nimelisi kommentaare ja intervjuusid tohib jagada vaid pressiesindaja.

Peale rühma tuumiku on ametis veel 20 inimest, kelle igapäevatöö on meedia, sh sotsiaalmeedia jälgimine. Sputniku ja teiste Vene kanalite uudisvoost nopitakse välja valeuudised ja need lisatakse märksõnade järgi oma andmebaasi, mille väljund on koduleht aadressiga EuVsDisinfo.eu. Andmebaasi on praeguseks kogutud enam kui 6250 näidet väärinfost ja see arv kasvab mõistagi pidevalt.