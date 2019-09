Ansip: pole kaalukaid ja vähem kaalukaid volinikuportfelle

Nädalavahetusel levis kuuldus, et Kadri Simson, Eesti järgmine volinik Euroopa Komisjonis, saab mõne majandusportfelli asemel hoopiski rahvusvahelise koostöö ja arengu portfelli.

Simson ise ütles Eesti Päevalehele, et ei näe mingit põhjust kuulujutte kommenteerida. „Ursula von der Leyen avaldab oma tulevase komisjoni rollijaotuse teisipäeval ja peale seda olen valmis ka faktidel põhinevat olukorda kommenteerima,” lisas ta.

Praegu Euroopa Parlamendi liikmena töötav Andrus Ansip ütles, et tema selliseid spekulatsioone kommenteerida ei soovi. Tema sõnutsi võib volinike portfellides viimase hetkeni muutusi tulla. Ta tõi näite, et Itaalia nimetas oma voliniku alles hiljuti. Ansip lisas, et kui Itaalia tahab oma volinikule mingit kohta, mis on aga juba mõnele teisele riigile ära lubatud, tuleb sellele teisele volinikule uus koht leida. Ent ka uus koht võib olla juba ära lubatud ja nii võib iga muutus kaasa tuua terve rea portfellide ümbermängimisi.