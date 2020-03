Apteegid ei kao reformi tõttu kuhugi

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et enamik apteeke jääb alles ja nende üldarv samasse suurusjärku nagu praegu, 400 ja 500 vahele. Kiige sõnul töötavad kõik neli apteegiketti – Apotheka, Benu, Südame- ja Euroapteek – selle nimel, et apteegid tegutseksid edasi nõuete järgi. „Kõigil neljal ketil on praeguse seisuga proviisoritest omanikke, kes töötavad turundus- ja frantsiisikokkulepete alusel,” kinnitas Kiik eile.