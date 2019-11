„Ärge kiusake meid, laske loodussäästlikult elada!” Veganite nõudmised panevad lasteasutused keeruliste valikute ette

216 Kuressaare gümnaasiumi õpilast kirjutas hiljuti alla pöördumisele kooli juhtkonnale, et koolisöökla võimaldaks veganitoitu. Läbirääkimised on parasjagu pooleli. „Mingit erilist veenmist küll ei olnud, paljud andsid oma allkirja suurima heameelega, sest olid ise enne mõelnud veganitoidu vajalikkuse üle,” selgitab pöördumise algataja, abiturient Eva Mihkelson, kes ise on vegan olnud neli aastat. Tema sõnul suhtub kooli juhtkond algatusse pigem positiivselt, sest tegu on suurima õpilasalgatusega läbi ajaloo. „Õpetajad isegi respekteerivad meid senisest rohkem. Eesti on selles mõttes arengust maas, et mujal maailmas on ammu aru saadud veganitoidu väärtuslikkusest. Meil räägitakse, et põhjamaa inimene peab tingimata liha sööma. Samas Soomes on veganlus kinnitatud tervislikuks igas vanuses ja ka maailma tervishoiuorganisatsioon on tunnistanud veganitoidu täisväärtuslikuks,” on tütarlaps veendunud. „Oleks tore, kui Eesti haridusasutused loodussõbraliku eluviisiga kaasa tuleksid.”

Kuressaare gümnaasiumi koolisöökla pakub iga päev neli kuni kuus erinevat rooga. Õpilaste soov on, et üks selles valikus oleks veganitoit.