ARHIIVIST | Mis sai pronksiöö esinäost kokk Ženjast?

Nii on Kazakov kriminaaltoimikus öeldnud aprillirahutustes osalemise kohta.

„Kui ma jõudsin Pärnu maanteele, siis nägin, et sõiduteel põles midagi, kino Kosmose bussipeatus oli lõhutud ja visatud sõiduteele. Samuti nägin, et kino Kosmose juures asuv R-kiosk oli lahti lõhutud ja rahvas läks sinna sisse. Siis tuli mul mõte samuti R-kioskisse minna. Miks mul selline mõte ja tahtmine tekkis, seda ma seletada ei oska. [- - -] Vist järgmine või ülejärgmine päev, kui ka mu ema mulle ütles, et minu pilt on internetis, otsustasin minna politseisse ja kirjutada puhtsüdamliku avalduse. Kahetsen, et nii juhtus,” on Kazakov kirjutanud.