Kümme aastat pärast pronksiöö rahutusi on Nikiforovil enese sõnul mõistus koju tulnud ja ta kahetseb toona tehtut.

„Ajusid ei olnud veel selles vanuses ja tagajärgedele ei mõelnud. Kogu olukord oli arusaamatu. Ma ei usu, et meid panid tegutsema mingid õilsad ideed. See oli nagu „Kärbeste jumalas”: kõik lähevad ees ja mina järele. See oli karjainstinkt,” meenutas Nikiforov, kes mässu ajal oli kõigest 18-aastane kooliõpilane Maardust.