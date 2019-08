Eesti Päevalehega vestelnud juhtimiskoolitajad arvavad, et praeguse valitsuse ministrid moodustavad meeskonna, kelle ainus ühine eesmärk on püsida võimul, kuid see ei pruugi neil siiski pikalt õnnestuda.

„Kui ühte korralikku mõõduka suurusega ettevõtet juhtida samasuguses stiilis, nagu praegu valitsus juhib Eestit, oleks see ettevõte omadega täiesti untsus, ja väga ruttu,” ütleb Belbin Eesti OÜ asutaja ja juhtimistreener Mats Soomre.