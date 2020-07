Mis saab siis, kui laps on vaja lasteaeda panna, kuid arvuti ütleb ei? Või ei ütle mitte midagi? Kolm Tartu lapsevanemat, kelle nimed jäävad nende soovil toimetuse teada, on linna lastejagamissüsteemiga Arno püsti hädas.

„Tundsin, et niipea kui laps haiglas isikukoodi saab, tuleb kohe avaldus teha. Jäin ootele. Teised emad ümberringi said kohad. Mulle näitab süsteem, et leping on menetlemisel, ja nii juba aasta otsa. Pole ka tagasisidet, kas olen siis lasteaiakoha saanud või mitte,” räägib ühe lapse ema Jaana.

„Tegin taotluse, kui laps oli ühekuune. Siis oli aasta aega vaikus,” sõnab Mare. Kolme nädala eest sai ta lapsele koha erahoidu, sest munitsipaallasteaiast ei tulnudki vastust, kas neil on vabu kohti või mitte. „Üks sõbranna tahtis mul teise sõbrannaga vahetada. Üks ühele. Aga öeldi, et ei saa, Arno ei luba.”

Liina lapsed jaotas Arno mööda linna laiali. „See on mull, et linn lubab ühe pere lapsed ühte lasteaeda panna,” sõnab ta. „Hing on süsteemi peale täis küll.”