Kas järgmise nädala arstiaeg jääb kehtima või tuleb see ohverdada koroonakriisile? See küsimus vaevab Paldiski elanik Arni Alandit, aga ka palju teisi Eesti inimesi. Siiski on tekkimas lootus, et ka tavalised, mitte-koroona arstiajad võivad tagasi tulla ja arsti näeb päriselt, mitte üksnes arvutist.