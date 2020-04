Mullu kevadel korraldas keskkonnainspektsioon Peipsi järvel iga-aastased koristustalgud ehk tragimise. Nelja päevaga tõi inspektsioon vabatahtlike abilistega järvest välja 663 hüljatud nakkevõrku, mille kogupikkus oli hinnanguliselt 46 kilomeetrit. Kokku tõid koristajad kaldale ja viisid prügilasse 6,7 tonni vanu püügivahendeid.

Need suured arvud on aastate jooksul püsinud samasugused. Tragimist on Peipsi järvel tehtud 2006. aastast ja enamasti tuuakse välja 500–1000 võrku.

Hüljatud võrgud on mitme otsaga keskkonnaprobleem. Mahajäetud võrk võib hakata vees triivima ja püüda pikalt kalu edasi.