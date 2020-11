Ametlikult on Eestis koroonaviiruse suhtes analüüsitud 283 222 testi. Tegelikult on näitab see arv aga ainult esmaseid teste ja Eesti Päevalehele teadaolevalt on teste tegelikult kokku tehtud ligi 400 000. Iga päev kontrollitakse vähemalt 3000 koroonaproovi, mitte 2000 ringis nagu näitab statistika.