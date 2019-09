Rakvere linnapea Marko Tormi pea kohale kogunevad tormipilved

15,5 tuhande elanikuga Rakvere linn podiseb nagu kuum katel ja on reaalne oht, et katlasse kukub linna opositsiooni pahameele osaliseks saanud linnapea Marko Torm.

Möödunud nädalal esitas linna opositsioon Tormile umbusaldusavalduse, mis tuleb hääletusele septembri lõpus. Tormile heidetakse ette mitut asja. Tõsi, umbusalduses on välja toodud vaid üks ja see seostub Moonaküla ehitustöödega.

See Rakvere linnaosa – Moonaküla – on juba üleriigilist huvi pälvinud. Pole ka imestada, Moonaküla tänavatel ringi jalutades on näha kummalist tee-ehitust: kõnnitee on mõnes kohas krundi pinnast nii palju kõrgemal, et pererahvaga peab suhtlema sõna otseses mõttes ülevalt alla. Mõni elanik ei pääsenud esialgu üldse aiast välja, hiljem paigaldatud trepi abil saab üles vaid vaevu. Mitu elanikku märkasid nende aeda lisandunud niiskust. Ühes aias hakkas lausa uputama. Tekkis ka küsimusi, kuhu talvel lund visata.