Eestis imestati juuni alguses, miks ühel päeval kerkis elektri megavatt-tunni hind Balti riikide börsil üle 200 euro ja kohati isegi 255 euroni. Elekter maksis isegi ligi kümme korda tavalisest rohkem.

Elektrituru osalised selgitasid, et õnnetult kokku langenud sündmuste jada, mis kulmineerus 9. juunil, vähendas ajutiselt elektri kättesaadavust, mis väljendus hinnatõusus.

Kuna Eestis kellelgi tuled ei kustunud, ununes sündmus enamiku jaoks peagi.

Nüüd on mitu allikat Eesti Päevalehele rääkinud, et elektrisüsteemi poolelt vaadates olid 9. juuni sündmustel palju kriitilisemad jooned. Tekkis küsimus: kellele saavad Eesti, Läti ja Leedu suure häda korral loota? Elektrisüsteem on siin endiselt sünkroniseeritud Lääne-Venemaa ja Valgevene võrguga, kuid seal ei liigutatud abi pakkumiseks esimest korda sõrmegi.