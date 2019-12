Danske rahapesu uurimist juhtiv prokurör võtab aja maha ja läheb isapuhkusele

Uue aasta alguses, 13. jaanuaril jätab rahvusvaheliselt tähtsat Danske panga rahapesu kriminaalasja uurimist juhtiv prokurör Marek Vahing vähemalt mõneks ajaks oma töö katki.

„Keegi ei survesta mind lahkuma. Lähen isapuhkusele,” kinnitas Vahing värsket uudist oma lahkumise kohta. „Tegin taotluse poole aasta peale. Ralf saab peagi aastaseks ja mul oli võimalik pool aastat isapuhkust võtta.”

Danske kriminaalasi on aga väga mahukas ja keeruline, mis eeldab muu hulgas olulisel määral rahvusvahelist koostööd. Vahing ei arva, et jätab kolleegid keerulisse olukorda või et mingisugused uurimised võiksid nüüd tagasilöögi saada. „Mina end asendamatuks ei pea ja mul on nii häid kolleege, kes asjad üle võtavad.”