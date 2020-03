Desinformatsioon külvas teadmatust ja paanikat

Tähelepanu! Kuulujutt!

Orkestreeritud üritus?

Ekspress Meedia uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa kommenteeris eilses Delfi erisaates, et nad on uurinud, kust see info alguse võis saada. „Tundub, et see on väga palju levinud inimeselt inimesele, mis teeb algallika tuvastamise palju keerulisemaks. Seda ei pandud üles näiteks kuskile konkreetsele Facebooki lehele. Aga me oleme juba praegu näinud, kuidas inimestele on nende tuttavad või kaugemad inimesed öelnud: „see on kindel info,” et pärineb – mis on loomulikult valeinfo! – ühel juhul Postimehe toimetusest, teisel juhul Delfist, kolmandal juhul presidendi kantseleist. Et kellegi ema töötab presidendi kantseleis, oli sealt kuulnud ja siis edasi levitanud,” selgitas Roonemaa.