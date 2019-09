E-riik ei jõua puudega inimeseni. Ema peab kaitseväele tõestama, et poeg ei oska rääkida

Eneli Talli 17-aastane sügava puudega poeg vajab sotsiaaltransporti, et kooli jõuda. Ta peab tegema transporditellimuse Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametile mai lõpus, kuid kas ta poeg bussi koha saab või ei saa, selgub alles 31. augustil.

Hiljuti ütles nende juhtumikorraldaja, et poja sügava puude kohta pole sotsiaalkindlustusametis ühtegi märget, kuna rehabilitatsiooniplaan kadus mingi programmimuudatusega ära. „Kõik meie andmed olevat kadunud. Ei kujuta ette, mis edasi saab, kuna selle plaani alusel tehakse rahastamisotsuseid,” ütles ema. „Peale selle ei suuda meie kuulus e-riik kaitseväele infot edastada ja ma pean minema tõestama, et mu poeg ei oska rääkida ja on ettearvamatu käitumisega,” rääkis Eneli Talli. Ta peab vähemalt korra aastas tegema linnaosavalitsusele taotluse, et laps on puudega. „Pean tõestama, et ausõna, autism ei läinud suve jooksul üle,” ütles ta. „Nii segane värk, pole siiamaani väga täpselt aru saanud, kuidas need asjad käivad,” kirjeldab Talli pojaga seotud asjaajamisi.