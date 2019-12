Ebaõiglased trahvid, karistused ja kius. Talunikud räägivad PRIA ja VTA kohta suu puhtaks

Miks põllumeestel on nii palju firmasid? Selleks et trahvid oleksid väiksemad. Ei imesta, kui mõne aasta pärast on iga põld osaühing ja iga loom aktsiaselts.