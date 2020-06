Reformierakonna eestvõttel kavandab riigikogu opositsioon võimalikku uut peaminister Jüri Ratase umbusaldamist. Peamine etteheide on Keskerakonna saadud imelik 50 000-eurone annetus, mille erakond nädalavahetusel kiiresti tagasi kandis, kui Eesti Ekspress oli avaldanud raha päritolu piinlikud üksikasjad.

Pärast möödunud aasta valimisi on riigikogus peaministrile ja ministritele korraldatud neli umbusaldusavaldust. Nende kogemus võiks olla opositsioonile näidanud, millal on umbusaldust avaldada efektiivne, millal mitte. Tuletame meelde.