Eesti diplomaatilist tulevikku ostetakse nelja raketi hinnaga

Kaks nädalat tagasi ennustas Kolga, et Eesti juhib 60 : 40, kuid julgeolekunõukogu valimisi saadavad ootamatused. Näiteks mullu valiti Aasia bloki uut esindajat Maldiivide ja Indoneesia vahel. Esimene riik oli oma edus kindel, lootes saada kokku üle 110 hääle, kuid juba esimeses hääletusvoorus Maldiivid põrusid ja konkurent Indoneesia võitis 140 häälega.

Viimase poole aasta jooksul on ÜRO-d Eestis kritiseeritud. Näiteks ÜRO Marrakechi ränderaamistik põhjustas Lossiplatsil kähmluse ja Eesti esindajal jäi Marokosse sõitmata, kuigi allkiri paberile anti. Eesti kuvand on saanud rahvusvahelise hoobi, maailma meedias meie kohta ilmuvate kirjutiste pealkirjad on muutunud negatiivseks.