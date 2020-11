Sombusel novembrikuu pärastlõunal on ühe Eestimaa anonüümse burgeriputka ümber kogunenud hulk autosid, kust väljuvad loomakaitsjad. Neile tuleb vastu tšintšiljafarmer, kes on nõustunud oma karusnahaks kasvatatud loomad ära müüma. Ja mitte niisama, vaid organisatsioonile ja inimestele, kes on tema tegevuse vastu aastaid sõdinud. Neutraalsel avalikul pinnal, pisut maad oma farmist, müüb ta kolmes osas ära 105 looma - 35 eurot tükk. Tema jaoks on karusnahaäri lõppenud ning saadud raha eest paigaldab ta oma talu katusele päikesepaneelid. Loomakaitsjad sõidavad tšintšiljadega järgmisse parklasse, kus loovutavad hallid karvapallid uutele peredele. Karusnaha asemel saavad neist koduloomad.