Eesti kohtunik käis Poola kolleegide toetuseks Varssavis marssimas

Varssavis toimus reedel seninägematu demonstratsioon. Tuhanded Poola kohtunikud korraldasid vaikiva talaarides marsi, et tõmmata tähelepanu parempopulistliku võimupartei juhtimisel jätkuvatele sammudele, mis on suunatud kohtute sõltumatuse ja iseseisvuse vastu.

Poola kohtunikud kutsusid Euroopa kolleege endaga solidaarselt ühinema. Varssavist tulnud teadete järgi saabus õigusemõistjaid veel vähemalt 20 riigist.

Teiste seas marssis Poola kohtute sõltumatuse ja iseseisvuse nimel Harju maakohtu esimees Meelis Eerik, kelle Eesti kohtunike ühing Varssavisse läkitas. Eesti kohtuniku leiab teiste seast ka marsi fotojäädvustustelt.

Pärast Poolast naasmist Eesti Päevalehega vestelnud Eerik tunnistas, et säärast üritust ta varasemast ei mäleta. „Mõned aastad tagasi poleks keegi pidanud mõeldavaks, et selline aktsioon võib aset leida. See oli tõesti esmakordne. Kui küsisin teiste riikide vanematelt kolleegidelt, kas midagi sellist on varem toimunud, siis vastus oli eitav,” märkis Eerik.