Eeloleval neljapäeval, taasiseseisvumispäeval saab Eesti endale koroonaäpi. Rakendus kannab nime Hoia ja selle kasutajad saavad teada, kui on olnud lähikontaktis COVID-19 haigega.

Rakenduse saab tasuta alla laadida nii Google Playst kui ka App Store’ist ja see on tehtud rangeid privaatsuspõhimõtteid järgides, nii et haige isiku ega isegi tema asukoha kohta ei leki kriipsugi. Ainus, mida rakendus jälgib, on kasutajate viibimine üksteise läheduses 24 tunni jooksul 15 minutit järjest. Seejuures arvatakse lähikontaktiks kuni kahemeetrist vahemaad.