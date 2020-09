Eestist on suurte sammudega saamas kosmoseriik. 3. septembril saatis Tallinna tehnikaülikool orbiidile oma teise, Eesti kolmanda satelliidi. Ligi kuu aega varem pani majandus- ja kommunikatsiooniministeerium nurgakivi Eesti kosmoseseadusele.

Meie ambitsioon on hakata kosmoses liiklust turvama, selgitas kosmosevaldkonna ekspert Paul Liias. Samuti on kosmoses head võimalused kasutada ära meie e-riigi kogemust. Millal aga saab Eesti esimese päris oma astronaudi? Võimalused selleks üha suurenevad ning sugugi välistatud pole, et mõne aja pärast lendab kosmosesse Eesti naisastronaut.