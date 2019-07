Eesti metsa pärast valutavad südant ka välismaa looduskaitsjad

Eesti inimesed on aina enam veendunud, et siinne raiemaht on tohutult kasvanud, ning hoolimata ametnike ja metsatööstuse rahustavatest sõnumitest pole nad kindlad, kas suund on hea. Mure meie laante tuleviku pärast kaigub juba ka välismaal.

Rahvusvaheliste ühenduste aktivistid, kes puidu ehk biomassi säästva kasutamise üle südant valutavad, vaatavad statistikat ja märkavad, et Balti riikide puidueksport paistab silma juba isegi maailma mastaabis, eriti võrreldes nende tillukeste maalappidega.

Kas see saab olla Eesti, Läti ja Leedu jaoks jätkusuutlik? Kardetavasti nii see pole, rääkisid Eesti Päevalehele säästva metsamajanduse eest seisvate rahvusvaheliste kodanikuorganisatsioonide aktivistid, kes eelmisel nädalal Tallinnas eri keskkonnaorganisatsioonidega kohtusid ja ka metsas käisid.