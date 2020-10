Juba mitmel eelmisel kolme mere initsiatiivi tippkohtumisel on saanud tavaks, et kõnelustesse kaasatakse ka Euroopa Komisjoni , USA ja Saksamaa esindajad.

Praeguseks on teada, et Brüsselist osaleb Tallinna kõnelustel Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager , kellega president Kaljulaid sel nädalal Brüsselis ka ürituse ettevalmistamise asjus kohtus.

Kas USA-d esindab välisminister?

USA-s käib teatavasti kiire valimiseelne kampaaniaperiood, mistõttu on paljude sealsete poliitikute tähelepanu kodumaal. Ent teadaolevalt on kutse osalemiseks esitatud USA välisministrile Mike Pompeole. Selles on avaldatud valmisolekut nii virtuaalseks osalemiseks kui ka võimaluseks, et ta tuleb Tallinnasse kohale. Ent mõistagi oleneb osalemine USA välisministri ajakavast.